(Di venerdì 3 marzo 2023) Erano mesi che nelle terre lombarde si parlava dei passaggi imminenti che la procura diavrebbe messo nero su bianco. Quindi non mi ha sorpreso, se non nei tempi (i pm hanno aspettatole scadenze elettorali per evitare strumentalizzazioni), la decisione di iscrivere nel registro degli indagati tutto il gotha che gestì i mesi dell'emergenza pandemica. L'accusa di epidemia colposa è un macigno pesante che parte dalla cima di un comunità che vide spegnersi vite umane con una velocità impressionante e si scarica a valle, quasi a scuotere chi sperava di normalizzare nel silenzio ogni cosa. Da Conte a Speranza, da Brusaferro a Locatelli, da Fontana a Gallera. Non è così che si doveva procedere. «Quei morti potevano e dovevano essere evitati», si dice in procura, nelle case, nei bar e in qualsiasi luogo dove più che il Covid ha ucciso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piersoft : RT @AGTW_it: Covid, Conte: «A procuratori Bergamo fornito tutte informazioni, massimo rispetto per Magistratura e per le vittime» Segui #Ag… - CurzioRaffaele : RT @Marcella_IsBack: Piano pandemico, lockdown, zona rossa: TUTTE CAZZATE! Il reato è avere impedito le autopsie,le cure adeguate, aver int… - AGTW_it : Covid, Conte: «A procuratori Bergamo fornito tutte informazioni, massimo rispetto per Magistratura e per le vittime… - tempoweb : A #Bergamo tutte le responsabilità della #politica #3marzo - ADM_assdemxmi : RT @ComunediBergamo: Buongiorno #Bergamo. Cielo poco nuvoloso per tutta la giornata di oggi sulla nostra città, con temperature previste tr… -

Covid, tutte le accuse della Procura di Bergamo Panorama

Covid-19, l'inchiesta della Procura di Bergamo accusa il ministro Speranza: "Accuse che fanno male, pesanti, ancora di più perché io ho la coscienza a posto e da ministro ho dato davvero tutto"."Che amarezza. Tra l'altro a me non è ancora arrivato nulla. So solo quello che leggo sulle agenzie e sui giornali". Così a La Stampa l'ex ministro della Salute Roberto Speranza riferendosi all'inchie ...