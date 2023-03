90enne aggredisce poliziotti ad Acerra | denunciato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 3 marzo 2023) Undurante la fase identificativa dopo che aveva perso il controllo del suo veicolo adad. Potrebbe sembra il titolo di un film umoristico, ma non è così. Ieri sera, infatti, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Passando in corso Italia adhanno notato un’autovettura transitare a forte velocità. Giunta all’incrocio con via Calzolaio, il concucente ha perso il controllo del veicolo. Ihanno raggiunto l’uomo che, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato ad inveire contro di loro, estraendo due coltelli. Gli agenti hanno bloccato l’uomo ...