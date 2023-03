“731 bambini morti per…” Il dato che allarma gli Usa

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 3 marzo 2023) La Russia invia Lavrov in Brasile per “la pace in Ucraina” Putin vuole continuare a discutere della mediazione di pace proposta da Lula e per questo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha confermato che visiterà Brasilia ad aprile, subito dopo il rientro di Lula dalla Cina, dove rimarrà almeno 4 giorni. La proposta di Lula, appoggiata anche da Xi, è stata ignorata da americani ed europei ma ha raccolto elogi dai russi. Dopo Maduro, anche Raúl Castro riceve il segretario del Consiglio di sicurezza russo Dopo il Venezuela, dove ha guiconsultazioni a porte chiuse con Nicolás Maduro, ieri il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev era a Cuba dove si è incontrato con Raúl Castro e il presidente Miguel Díaz-Canel. Lo hanno riferito i media di regime. Relazioni bilaterali tra Cuba e Russia e loro sviluppo futuro, secondo un servizio ...