‘4 C contro l’obesità nei bimbi’ | le regole d’oro del pediatra

Leggi su italiasera

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Quattro C per combatterenei bimbi, “coinvolgendoli in maniera divertente” e in più momenti della loro vita quotidiana: all’aria aperta nel tempo libero, a tavola, mentre si sbrigano le attività di tutti i giorni. A rilanciare il ‘codice’ che riassume e reinventa i capisaldi degli stili di vita sani, alla vigilia del World Obesity Day, è ilItalo Farnentani. L’esperto ha ‘coniato’ la Regola delle 4C, con l’obiettivo di rendere accettabili dai più piccoli le abitudini ‘virtuose’. Quattro C che stanno per: “camminare-ciclismo-cane-comportamento alimentare”, elenca all’Adnkronos Salute il professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta. Come spiegato da Farnetani, “classicamente si dice ai ragazzi e in generale alla popolazione: usate le scale, invece dell’ascensore” per fare più ...