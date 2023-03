3 marzo … (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli eventi datati 3 marzo Un pezzo di quella prima Coppa Italia è anche sua. In questo 2023 vi abbiam raccontato gli anniversari dalla nascita di William Garbutt, il primo mister, e di Alfred Schaffer, il tecnico del primo scudetto. Il 3 marzo 1913 nasceva Lluis Miro’, uno degli allenatori della Roma nella stagione 1963-’64. Da giocatore aveva vinto una Coppa del Re con la maglia del Barcellona. Oggi compie ottant’anni Franco Rosati, tre presenze in Serie A con il Messina nella stagione 1964-’65 e in seguito settanta nel torneo cadetto tra Salernitana e Pescara. Dieci anni fa si spegneva Luis Cubilla, che da giocatore vinse numerosi titoli come tre Libertadores, due Intercontinentali e nove campionati dell’Uruguay. Conquistò titoli prestigiosi anche da allenatore. E oggi festeggia settant’anni Arthur Antunes Coimbra. Cos’altro dire di Zico? Auguri ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli eventi datati 3Un pezzo di quella prima Coppa Italia è anche sua. In questo 2023 vi abbiam raccontato gli anniversari dalla nascita di William Garbutt, il primo mister, e di Alfred Schaffer, il tecnico del primo scudetto. Il 31913 nasceva Lluis Miro’, uno degli allenatori della Roma nella stagione 1963-’64. Da giocatore aveva vinto una Coppa del Re con la maglia del Barcellona. Oggi compie ottant’anni Franco Rosati, tre presenze in Serie A con il Messina nella stagione 1964-’65 e in seguito settanta nel torneo cadetto tra Salernitana e Pescara. Dieci anni fa si spegneva Luis Cubilla, che da giocatore vinse numerosi titoli come tre Libertadores, due Intercontinentali e nove campionati dell’Uruguay. Conquistò titoli prestigiosi anche da allenatore. E oggi festeggia settant’anni Arthur Antunes Coimbra. Cos’altro dire di Zico? Auguri ...

