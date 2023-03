3 marzo 1993: Papin castiga il Porto (VIDEO) (Di venerdì 3 marzo 2023) La rete di Papin contro il Porto Dopo aver eliminato l’Olimpia Lubiana nei sedicesimi di finale e lo Slovan Bratislava negli ottavi, il Milan è inserito nel girone con Goteborg, Porto e PSV. I rossoneri vincono le prime due giornate e nella terza giocano in Portogallo contro i Dragoni. La partita rimane a lungo bloccata sullo 0-0 ma al 26? del secondo tempo, Papin con una conclusione al volo regala i due punti alla squadra allora allenata da Capello. Un successo che portò il Diavolo in testa alla classifica a punteggio pieno. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) La rete dicontro ilDopo aver eliminato l’Olimpia Lubiana nei sedicesimi di finale e lo Slovan Bratislava negli ottavi, il Milan è inserito nel girone con Goteborg,e PSV. I rossoneri vincono le prime due giornate e nella terza giocano ingallo contro i Dragoni. La partita rimane a lungo bloccata sullo 0-0 ma al 26? del secondo tempo,con una conclusione al volo regala i due punti alla squadra allora allenata da Capello. Un successo che portò il Diavolo in testa alla classifica a punteggio pieno. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cristin77860311 : Accadde Oggi 3 Marzo 1993: muore (a Washington) Albert Sabin (inventore del vaccino antipolio)! - nonnaangela60 : RT @Tugli: Accadeva oggi, 3 marzo 1993, muore Albert Sabin, inventore del vaccino antipolio per via orale. Non lo brevettò rendendo il prez… - ValeDaRiz : RT @IveserVenezia: “Tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma non ho voluto. È il mio regalo a tutti i bambini del mondo” Il 3 marz… - VannaRicci : RT @Tugli: Accadeva oggi, 3 marzo 1993, muore Albert Sabin, inventore del vaccino antipolio per via orale. Non lo brevettò rendendo il prez… - flc_crea : RT @IveserVenezia: “Tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma non ho voluto. È il mio regalo a tutti i bambini del mondo” Il 3 marz… -