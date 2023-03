(Di venerdì 3 marzo 2023) Un film che vorrebbe essere in lode dei legami umani e della magia del cinema, ma che invece non riesce a elevarsi da un torpore malinconico e artificioso Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Un film che vorrebbe essere in lode dei legami umani e della magia del cinema, ma che invece non riesce a elevarsi da un torpore malinconico e artificioso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KaiCenat : MAFIATHON COMPLETE?? - LucaBizzarri : C’è chi parla, chi dice “Salviamoli” chi dice “Non facciamoli partire” chi dice “L’Europa” chi dice “Colpa degli sc… - GiorgiaMeloni : Ringrazio il Primo Ministro @narendramodi per la splendida accoglienza in India. Un viaggio che coincide con il 75°… - AngeloR54671811 : RT @spenkita: MMa il cuore resta a terra ad aspettare?? - TurpoSylvie : RT @MariaGr12512482: Se neghi i soccorsi in mare con un Decreto che viola ogni principio dell'umana decenza,e mandi le #ONG in giro per il… -