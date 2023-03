?? Il report Vaisanen in gruppo

Leggi su seriea24

Seduta di allenamento pomeridiana sul prato del centro sportivo Real Cosenza, ancora lavoro differenziato per chi ha giocato l'intera gara con la Reggina. Lavoro fisico in palestra per chi non ha preso parte alla partita. Sul campo una fase dedicata al lavoro tecnico, un'altra di lavoro fisico, di seguito tattica collettiva e una partita. È rientrato inSauliche ha smaltito i postumi dell'influenza gastrointestinale. Anche domani seduta pomeridiana. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it