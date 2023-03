Zuppa di Porro 2 marzo 2023

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 2 marzo 2023)di. Covid arrivano gli indagati. I commensali sanno che cosa penso il cuoco della mostruosa gestione del Covid, ma gli indagati no: mi sembra una buffonata. La Verità gode. Schlein e le sue trombe rep&stampa per le dimissioni dopo il naufragio: sono veramente assurdi. Mai quanto l’incipiti della Conchita, ve lo leggo, passo per passo: manco Montale. Per fortuna Capezzone c’è, e in tre righe sfotte una sinistra passata dai fratelli rosselli a Furfaro, e così andano. Toc Toc, vi ricordate il deficit, quel numeretto su cui si discute fino alla morte: quello degli utlimi tre anni e ra taroccato dal bonus 110 e oggi facciamo finta di nulla. bonaccini parla, ma la cosa che mi fa infuriore è la foto di prima pagina di rep con profili di una bellissima, per quanto si può, Schlein e una bruttissima, per quanto si può, Meloni. e sotto il titolino ...