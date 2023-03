Zuliani, tifoso juventino: “Ma contro chi ha giocato il Napoli?” (Di giovedì 2 marzo 2023) Claudio Zuliani sminuisce il Napoli in Champions League, secondo il giornalista l’Eintrach non è una squadra così forte. Il giornalista e tifoso della Juventus ai microfoni di 7Gold è intervenuto sul percorso in Champions League del Napoli, che ha passato i gironi al primo posto in classifica ed ha vinto la sfida di andata con l’Eintracht. Eppure Zuliani sminuisce il Napoli: “Ma perché dite che sta facendo grandi cose. Ha battuto l’Eintracht che è settimo in classifica in Germania (è sesto ndr)”. Poi ha aggiunto: “Francamente non mi sembra che il Napoli abbia dovuto battere nessuno squadrone”. Nel discorso interviene l’interista Tramontana che dice; “L’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League. Inoltre ha battuto squadre come l’Ajax ed il Liverpool, queste cose non ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 marzo 2023) Claudiosminuisce ilin Champions League, secondo il giornalista l’Eintrach non è una squadra così forte. Il giornalista edella Juventus ai microfoni di 7Gold è intervenuto sul percorso in Champions League del, che ha passato i gironi al primo posto in classifica ed ha vinto la sfida di andata con l’Eintracht. Eppuresminuisce il: “Ma perché dite che sta facendo grandi cose. Ha battuto l’Eintracht che è settimo in classifica in Germania (è sesto ndr)”. Poi ha aggiunto: “Francamente non mi sembra che ilabbia dovuto battere nessuno squadrone”. Nel discorso interviene l’interista Tramontana che dice; “L’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League. Inoltre ha battuto squadre come l’Ajax ed il Liverpool, queste cose non ...

