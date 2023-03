Zero Day: Robert De Niro nella miniserie di Netflix (Di giovedì 2 marzo 2023) E chi l’avrebbe detto che uno come Robert De Niro potesse essere protagonista di un debutto. Eppure per la prima volta nella sua carriera l’attore americano classe 1943 di New York sarà un personaggio fisso all’interno di una serie tv, Zero Day di Netflix. La serie sarà un thriller diretto in tutti i suoi sei episodi da Lesli Linka Glatter regista già noto per altri serial di successo come Mad Men e The Leftlovers. Il produttore esecutivo e co-creatore della serie Eric Newman ha sottolineato: “Sono un grande fan di Robert De Niro da sempre. Averlo come partner di produzione e star in questo spettacolo va oltre quelli che sono i miei sogni più sfrenati. Lesli Linka Glatter ha diretto tanti dei miei episodi televisivi preferiti, è stata la nostra prima scelta per questa ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 2 marzo 2023) E chi l’avrebbe detto che uno comeDepotesse essere protagonista di un debutto. Eppure per la prima voltasua carriera l’attore americano classe 1943 di New York sarà un personaggio fisso all’interno di una serie tv,Day di. La serie sarà un thriller diretto in tutti i suoi sei episodi da Lesli Linka Glatter regista già noto per altri serial di successo come Mad Men e The Leftlovers. Il produttore esecutivo e co-creatore della serie Eric Newman ha sottolineato: “Sono un grande fan diDeda sempre. Averlo come partner di produzione e star in questo spettacolo va oltre quelli che sono i miei sogni più sfrenati. Lesli Linka Glatter ha diretto tanti dei miei episodi televisivi preferiti, è stata la nostra prima scelta per questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... incassaforte : @AntonioBarbone @tdebenetti @sir_joe @pedroTFP Io ancora gestisco le mie finanze (nel day by day) separatamente da… - RivistaStudio : La prima volta di Robert De Niro come protagonista di una serie tv: Netflix ha confermato che Zero Day, thriller su… - KUSadequa : RT @giotnpdy: Zero Discrimination Day #zerodiscrimination #Islam #saynotodiscrimination #Allhumansare_equal - SerieTvserie : Robert De Niro debutta in una serie tv: Zero Day ordinata da Netflix - tvblogit : Robert De Niro debutta in una serie tv: Zero Day ordinata da Netflix -