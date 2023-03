Zaniolo | dalla Turchia | un milione e mezzo in più Ma non è proprio così

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siamo_la_Roma : ?? Un milione e mezzo in più alla #Roma per #Zaniolo? ???? I media turchi tornano sul contratto del trequartista ?? E… - forzaroma : #Zaniolo, dalla Turchia: un milione e mezzo per l’esordio. Ma non è un nuovo bonus #ASRoma - forzaroma : Dalla Spagna: Marca elegge il peggior giocatore dell'anno. Presente Zaniolo #ASRoma - AndreWz_00 : @enricocamelio Quanto li brucia Enri, stai tranquillo che se pellegrini dovesse andar via dalla Roma, tutti direbbe… - CalcioPillole : Mercato #Juve, #Zaniolo resta un obiettivo per l'estate: le ultime dalla Gazzetta dello Sport. -

Nicolòin Premier League, arriva la conferma ufficiale a quanto anticipatoredazione di Calciomercato.it: l'ammissioneFinora, Nicolònon è ancora sceso in campo in un match ufficiale con il Galatasaray, per la sospensione delle competizioni ufficiali in Turchia ...Ma a questo problema bisogna sommare proprio quelli relativi alle inchiesta aperteProcura di ... E, naturalmente, sarebbe molto difficile anche lavorare in entrata, con i sognie Ziyech ...In lizza, oltre ad Aubameyang, Hazard e Maguire, anche Nicolòche al pari di Lucas Moura, Koulibaly e Joe Gomez, ha ottenuto il 2% dei voti totali. Guida la classifica Eden Hazard con il 55% ...

Zaniolo, dalla Turchia: alla Roma un milione e mezzo non previsto Siamo la Roma

I media turchi oggi tornano sul contratto dell’ex giallorosso: ecco come stanno esattamente le cose I media turchi hanno riportato la notizia secondo cui la Roma avrebbe incassato subito un ulteriore ...Trasferitosi al Galatasaray nell'ultima sessione di calciomercato, Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 della nostra nazionale, può tornare in Italia in vista della ...