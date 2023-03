Zanetti (Segafredo) si sfila dall’operazione Sampdoria (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo aver preso in mano il dossier sulla vendita della Sampdoria, il fondatore della Segafredo, Massimo Zanetti, ha deciso di passare la mano soprattutto per la situazione economica complicata del club blucerchiato. A riferirlo è l’ANSA. Intanto il tribunale di Genova ha accolto la misura della composizione negoziata che il CdA blucerchiato, insieme a Eugenio L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo aver preso in mano il dossier sulla vendita della, il fondatore della, Massimo, ha deciso di passare la mano soprattutto per la situazione economica complicata del club blucerchiato. A riferirlo è l’ANSA. Intanto il tribunale di Genova ha accolto la misura della composizione negoziata che il CdA blucerchiato, insieme a Eugenio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

