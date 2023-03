Zaia: Governo ha fatto ciò che gli altri non hanno fatto su autonomia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2023 "Questo Governo ha fatto quello che gli altri non hanno fatto, si va avanti rispettando la Costituzione ed è un progetto che farà bene a tutti. Sono a favore del fatto che la carica di presidente della provincia diventi elettiva, perchè il popolo deve essere protagonista", le parole di Zaia arrivando alla conferenza delle regioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2023 "Questohaquello che glinon, si va avanti rispettando la Costituzione ed è un progetto che farà bene a tutti. Sono a favore delche la carica di presidente della provincia diventi elettiva, perchè il popolo deve essere protagonista", le parole diarrivando alla conferenza delle regioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

