Yoshida | «Dispiace per la situazione complicata che sta vivendo la Sampdoria»

Maya, ex difensore della Sampdoria, ha parlato a Gianlucadimarzio.com dei blucerchiati e del momento della stagione. Le sue parole: «La Samp ha problemi economici, è un momento molto difficile per il club. Poi tutti sono andati via … da Bereszy?ski a Colley… ci sono state tante partenze. Quando perdi così tanta qualità tutto diventa più difficile. Salvezza? Io sono un tifoso e spero di sì. Ho ancora tanti amici lì e i tifosi blucerchiati sono incredibili, spero davvero che andrà tutto bene».