Yellowstone 5 | la recensione | La questione ambientale fra progresso e tradizione

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 2 marzo 2023) Scopriamo insieme tematiche, messaggi e personaggi della prima parte della stagione 5 di, al debutto in Italia su Sky. Il ranch Dutton è di nuovo al centro di una guerra, stavolta fra il cosiddettoe la. Un funerale, un arresto, due risse, un incidente, una vedova, un Presidente, una scena che fa star male e almeno tre che fanno piangere. La prima parte della stagione 5 di(la seconda parte della serie andrà in onda negli USA in estate), al debutto italiano su Sky dal 1° marzo, come di consueto non ci risparmia emozioni, ma oggi assume anche un significato diverso. La tematica ambientalista, le leggi - severe, con pene altrettanto severe - per la preservazione delle specie, uno stile di vita a contatto con la natura e il tentativo di resistere a quel ...