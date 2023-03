Xavi: «Non credo che gli arbitri ci abbiano mai aiutati, non mi piace vincere coi trucchi» (Di giovedì 2 marzo 2023) L’allenatore del Barcellona, Xavi Hernandez, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’andata delle semifinali di Coppa che si giocheranno domani al Barnabeu contro il Real Madrid. “Madrid è la favorita. Indipendentemente dal fatto che abbiamo vinto la Supercoppa e dai nostri infortunati, loro hanno vinto gli ultimi titoli lo scorso anno, il campionato e la Champions League, e vengono dalla vittoria sul campo del Liverpool. Siamo in fase di costruzione, anche se siamo cresciuti, continuiamo a crescere e mostriamo la nostra faccia in tutte le partite. Dobbiamo essere più squadra che mai. Bisogna essere molto coraggiosi, avere personalità. La nostra intenzione è vincere, essere protagonisti, avere personalità, controllare i dettagli, dominare il gioco ed evitare le transizioni”. Xavi sulla rivalità con il Real Madrid: “Adoro la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) L’allenatore del Barcellona,Hernandez, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’andata delle semifinali di Coppa che si giocheranno domani al Barnabeu contro il Real Madrid. “Madrid è la favorita. Indipendentemente dal fatto che abbiamo vinto la Supercoppa e dai nostri infortunati, loro hanno vinto gli ultimi titoli lo scorso anno, il campionato e la Champions League, e vengono dalla vittoria sul campo del Liverpool. Siamo in fase di costruzione, anche se siamo cresciuti, continuiamo a crescere e mostriamo la nostra faccia in tutte le partite. Dobbiamo essere più squadra che mai. Bisogna essere molto coraggiosi, avere personalità. La nostra intenzione è, essere protagonisti, avere personalità, controllare i dettagli, dominare il gioco ed evitare le transizioni”.sulla rivalità con il Real Madrid: “Adoro la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #ManUtdBarcellona 2-1, #Xavi eliminato anche dall’#EuropaLeague. Niente, non l’ha superata. - napolista : #Xavi: «Non credo che gli arbitri ci abbiano mai aiutati, non mi piace vincere coi trucchi» In conferenza: «La riv… - Ciccioct89 : RT @SpaceSerieA: ?? Dopo il Brasile ????, non poteva mancare la mia Spagna ????del ??. Col tiki-taka spagnolo, gli avversari non la vedevano ma… - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? Dopo il Brasile ????, non poteva mancare la mia Spagna ????del ??. Col tiki-taka spagnolo, gli avversari non la vedevano ma… - SpaceSerieA : ?? Dopo il Brasile ????, non poteva mancare la mia Spagna ????del ??. Col tiki-taka spagnolo, gli avversari non la vede… -