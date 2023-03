WWE | Secondo alcune fonti | Lesnar avrebbe rifiutato un incontro con Wyatt a Wrestlemania

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 marzo 2023) Serpeggiano voci, in realtà, chesi sarebbero dovuti affrontare a39. Lecitate sono vicine a Fightful Select, nota rivista che si avvale di numerosi “insider” nelle compagnie. Tuttavia, questo ipotetico scontro, sarebbe piaciuto a tutti, fuorché ad uno: Brockstesso. Le motivazioni non si conoscono ancora, e né sapremo mai se verranno diffuse, ma il presunto diniego ha portatoin rotta di collisione col più “gradito” Omos, mentre Bray affronterà Bobby Lashley al Grandaddy of them all. Seppur restiamo in attesa di ulteriori conferme, ci limitiamo a riportare certe indiscrezioni, restando lontani dal accreditarle come fondate.