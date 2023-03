WWE | Roman Reigns ha vinto contro Sami Zayn per un motivo

(Di giovedì 2 marzo 2023) È stato, certamente, un indavvero acceso che ha fatto sobbalzare dalle poltrone tutti gli appassionati di WWE. La buona volontà di, però, non è bastata per far abdicare l’Universal Champion della Federazione di Stamford:ha mantenuto le due cinture sulla sua vita. Il Tribal Chief è uscito vincitore, quindi, da Elimination Chamber e adesso è pronto a sfidare Cody Rhodes in quel di WrestleMania 39: è questo ilche ha spinto la società più famosa del wrestling a scegliere nuovamente come vincitore il leader della Bloodline? Ilche ha spinto la WWE a regalare la vittoria a? La storyline della Bloodline (Credit foto – WWE)Il Wrestling Observer Newsletter ha dato la sua autorevole chiave di lettura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CHALAPATHIR1 : @cinemapatti @WWE #Roman Empire - SpazioWrestling : Roman Reigns è rimasto l'oggetto del desiderio di una leggenda, ecco chi #WWE #RomanReigns - wrestlingIW : Roman Reigns potrebbe vincere a Wrestlemania e mantenere il Titolo. La #WWE vuole portare il regno a 1000 giorni. I… - Zona_Wrestling : Ric Flair: 'Avrei voluto lottare con Roman Reigns, per il resto ho affrontato tutti' - SpazioWrestling : Perchè la WWE ha deciso di proporre un rematch tra Roman Reigns e Sami Zayn? #WWE #RomanReigns #SamiZayn -

17 marzo:2k23 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S) Il wrestling targato 2k torna sul ring con la WarGames e un'ampia rosa di leggende e superstartra cui...Sei ancora amico di Rikishi e cosa ne pensi di tutta la storyline diReigns e della famiglia Anoa'i Sei stato per diversi anni un coach al Performance Center della. Hai avuto la ......che prende il nome da una delle stipulazioni storiche della. Nonostante il tripudio generale del pubblico di casa, Sami Zayn non è riuscito nell'impresa di detronizzare il "Tribal Chief"...

WWE: Parole forti di Roman Reigns su CM Punk Spazio Wrestling

Roman Reigns è il volto della WWE, e per qualche periodo CM Punk lo è stato della AEW, ma come sappiamo, il “Best in the World” è stato sospeso dalla federazione di Tony Khan. Nelle scorse settimane, ...Paul Heyman is one of the most popular names in WWE. Currently working as the manager of Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns, Heyman has served many big names like Brock Lesnar and Kurt ...