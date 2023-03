WWE: Possibile spoiler sulla presenza di una celebrità a WrestleMania 39 (Di giovedì 2 marzo 2023) Negli anni la WWE ci ha abituato alla presenza di svariate celebrità nello show più importante dell’anno, e pare che quest anno, anche considerata la suggestiva location hollywoodiana, non farà da eccezione. Snoop Dogg torna in WWE? Oggi pomeriggio la federazione ha pubblicato su twitter il poster ufficiale di WrestleMania 39, e oltre alle superstars più importanti, tra le quali anche John Cena, in secondo piano si può vedere anche Snoop Dogg. Molti fan si sono chiesti il perchè di questo dettaglio, e la più probabile delle ipotesi è che il rapper californiano farà in qualche modo parte dello show. Snoop dogg è stato inserito nella categoria “celebrities” della Hall of Fame della WWE nel 2016, quindi la sua presenza in uno show di wrestling non sarebbe di certo una novità. Non ci resterà che aspettare ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 2 marzo 2023) Negli anni la WWE ci ha abituato alladi svariatenello show più importante dell’anno, e pare che quest anno, anche considerata la suggestiva location hollywoodiana, non farà da eccezione. Snoop Dogg torna in WWE? Oggi pomeriggio la federazione ha pubblicato su twitter il poster ufficiale di39, e oltre alle superstars più importanti, tra le quali anche John Cena, in secondo piano si può vedere anche Snoop Dogg. Molti fan si sono chiesti il perchè di questo dettaglio, e la più probabile delle ipotesi è che il rapper californiano farà in qualche modo parte dello show. Snoop dogg è stato inserito nella categoria “celebrities” della Hall of Fame della WWE nel 2016, quindi la suain uno show di wrestling non sarebbe di certo una novità. Non ci resterà che aspettare ...

