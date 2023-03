WWE | Drastico cambio di piani per Ronda Rousey in arrivo per WRESTLEMANIA 39

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 marzo 2023)ha fatto il suo attesissimo ritorno in WWE durante la Royal Rumble del 2022 ed è diventata due volte campionessa femminile di SmackDown. Tuttavia, non ci è voluto molto perché alcuni fan si rivoltassero ancora una volta contro di lei, insoddisfatti del modo in cui la WWE ha trattato il suo personaggio. Nonostante la sua immensa popolarità nel mondo degli sport da combattimento, la carriera dellain WWE ha suscitato reazioni contrastanti da parte di fan e critici. Detto questo, sembra che la WWE abbia cambiato drasticamente idi39 per la. È interessante notare cheha chiarito in precedenza di non essere più interessata a inseguire Charlotte Flair e di voler invece dominare la divisione ...