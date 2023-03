Wta Monterrey 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 2 marzo con Cocciaretto

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il, glie l’didi oggi,al torneo Wta di. Si parte alle 21:30 e saranno Wang e Sherif ad aprire le danze sul cemento messicano. A seguire tocca a Mertens impegnata contro Ruse. Caroline Garcia, prima del seeding, affronterà Parrizas Diaz. L’ultimo match inè quello della nostra Elisabettache se la vedrà con Tatjana Maria.Dalle 21:30, X. Wang – (7) M. Sherif A seguire, (4) E. Mertens – E. Ruse Non prima delle 02:00, (1) C. Garcia – N. Parrizas Diaz A seguire, T. Maria – (8) E.SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WtaMonterrey, programma e orari di giovedì 2 marzo con #Cocciaretto - Barbaga3Gaetano : RT @CatelliRossella: Wta Monterrey: Giorgi e Bronzetti fuori, Cocciaretto avanti - Tennis - ANSA - OA_Sport : WTA Monterrey 2023: Donna Vekic guida una serie di storie regalate dai vari approdi ai quarti di finale e non solo - Deepnightpress : Pronostico Tatjana Maria vs Elisabetta Cocciaretto WTA Monterrey 02-03-23 #WTAMonterrey #Cocciaretto #WTA… - AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 250 Monterrey (MEX) – Il programma prevede, a partire dalle ore 21:30 (in Italia), i seguenti incontri… -

...quarti di finale per Elisabetta Cocciaretto nell'"Abierto GNP Seguros" (250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sul cemento di, in Messico. La 22enne di Fermo, n.49(...Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Tatjana Maria negli ottavi di finale del250 di2023 , torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina messicana. La marchigiana torna in campo dopo il primo turno portato a casa in due set contro la lucky loser spagnola ......250 da 259.303 dollari che si sta disputando sul cemento di, in Messico. La croata, testa di serie numero 3, si impone per 6 - 3 6 - 2 su Emma Navarro mentre la Zhu, quinta favorita ...

Wta Monterrey: Giorgi e Bronzetti fuori, Cocciaretto avanti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Obiettivo quarti di finale per Elisabetta Cocciaretto nell’”Abierto GNP Seguros” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando ...La croata elimina la Navarro, successo in tre set per la cinese MONTERREY (MESSICO) (ITALPRESS) - Donna Vekic e Lin Zhu si qualificano per i ...