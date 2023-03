WTA Monterrey 2023: Donna Vekic e Lin Zhu avanzano ai quarti (Di giovedì 2 marzo 2023) Si sono disputati i match di secondo turno della parte bassa del tabellone al WTA 250 di Monterrey, in Messico. Detto in altri termini, quattro gli incontri e ancora una volta diverse le storie da raccontare, dal momento che anche qui ce ne sono di non banali che emergono tra uno scambio e l’altro. Secondo quarto di finale nel 2023 per la belga Ysaline Bonaventure, che batte la russa Kamilla Rakhimova. Si prende, di fatto, un set di pausa, ma non rischia mai veramente di perdere, cogliendo un 7-6(2) 1-6 6-3 importante per le sue ambizioni di classifica. Sfiderà la croata Donna Vekic, numero 3 del seeding. Per lei un abbastanza comodo 6-3 6-2 sull’americana Emma Navarro. A supporto di quest’ultima, però, va rimarcato come si stia un po’ liberando con i risultati di una nomea che la vedeva spesso nella parte dell’aiutata ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Si sono disputati i match di secondo turno della parte bassa del tabellone al WTA 250 di, in Messico. Detto in altri termini, quattro gli incontri e ancora una volta diverse le storie da raccontare, dal momento che anche qui ce ne sono di non banali che emergono tra uno scambio e l’altro. Secondo quarto di finale nelper la belga Ysaline Bonaventure, che batte la russa Kamilla Rakhimova. Si prende, di fatto, un set di pausa, ma non rischia mai veramente di perdere, cogliendo un 7-6(2) 1-6 6-3 importante per le sue ambizioni di classifica. Sfiderà la croata, numero 3 del seeding. Per lei un abbastanza comodo 6-3 6-2 sull’americana Emma Navarro. A supporto di quest’ultima, però, va rimarcato come si stia un po’ liberando con i risultati di una nomea che la vedeva spesso nella parte dell’aiutata ...

