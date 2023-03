Writer ucraino travolto dal treno | addio al sogno di pace di Serghi

(Di giovedì 2 marzo 2023) Voleva andare a combattere per difendere la sua Terra invasa dai russi ma è restato in Italia perché figlio unico: il suo aiuto economico ai genitori e alla nonna era necessario. Ora...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : È Serghi Bakur il writer di origini ucraine travolto e ucciso da un treno mentre scriveva 'Pace in Ucraina'. Si spe… - aleLand03 : RT @francofontana43: Il writer ucraino travolto dal treno: aveva scritto la parola “Pace” - emigrante81 : RT @francofontana43: Il writer ucraino travolto dal treno: aveva scritto la parola “Pace” - Adriano07883742 : Era impegnato a fare scritte con bombolette spray su un muro lungo i binari, morto writer ucraino investito dal tre… - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Era impegnato a fare scritte con bombolette spray su un muro lungo i binari, morto writer ucraino investito dal treno https… -

Voleva andare a combattere per difendere la sua Terra invasa dai russi ma è restato in Italia perché figlio unico: il suo aiuto economico ai genitori e alla nonna era necessario. Ora Serghi Bakur , il ...Aveva 24 anni. Si ipotizza che indossasse delle cuffiette e per questo non si sarebbe accorto dell'arrivo del ...... label del duo. Partendo da quest'ultima produzione, abbiamo avuto un'interessante ... Tra questi Anthony Rother , Drexcia , Mariel Ito/Maetrik , Aril Brikha , The Timee molti altri. Ma ...

Era ucraino il writer travolto dal treno nel Casertano: sul muro aveva disegnato un cuore ilmattino.it

È Serghi Bakur il writer di origini ucraine travolto e ucciso da un treno a Curti mentre disegnava un cuore. Si spegne il suo sogno di andare a combattere per difendere la sua Patria invasa dai russi.Voleva andare a combattere per difendere la sua Terra invasa dai russi ma è restato in Italia perché figlio unico: il suo aiuto economico ai genitori e alla nonna era necessario.