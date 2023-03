Wilma Goich dichiarazioni inedite: “Donnamaria cog**one”(VIDEO) (Di giovedì 2 marzo 2023) In queste ore sta facendo il giro del web una clip in cui si sente Wilma Goich conversare amabilmente con alcune amiche e commentare il percorso di Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello Vip. La donna non è stata affatto leggera nei confronti del concorrente, sta di fatto che ha usato parole molto incisive per descriverlo. Ecco cosa ha detto. Lo sfogo di Wilma Goich contro Edoardo Donnamaria Edoardo Donnamaria sta facendo parlare molto di sé in questi giorni nella casa del GF Vip. Il ragazzo, infatti, è stato uno dei protagonisti del van-gate ed ha dato luogo a dei comportamenti che in molti hanno criticato e condannato. Nello specifico, infatti, si è avvicinato a Nicole Murgia all’insaputa di Antonella Fiordelisi, dando luogo ad azioni che la napoletana ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 2 marzo 2023) In queste ore sta facendo il giro del web una clip in cui si senteconversare amabilmente con alcune amiche e commentare il percorso di Edoardonella casa del Grande Fratello Vip. La donna non è stata affatto leggera nei confronti del concorrente, sta di fatto che ha usato parole molto incisive per descriverlo. Ecco cosa ha detto. Lo sfogo dicontro EdoardoEdoardosta facendo parlare molto di sé in questi giorni nella casa del GF Vip. Il ragazzo, infatti, è stato uno dei protagonisti del van-gate ed ha dato luogo a dei comportamenti che in molti hanno criticato e condannato. Nello specifico, infatti, si è avvicinato a Nicole Murgia all’insaputa di Antonella Fiordelisi, dando luogo ad azioni che la napoletana ...

