Willem Dafoe e il sogno mai realizzato: “Vorrei interpretare un Joker impostore” (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo aver interpretato Nuidis Vulko nell’universo cinematografico della DC in Aquaman, Willem Dafoe vorrebbe indossare sul grande schermo i panni di un altro personaggio dei DC Comics, ma stavolta un villain. Durante la sua apparizione al Tonight Show with Jimmy Fallon, l’attore ha svelato infatti di avere un sogno: interpretare un Joker impostore, cosa che aveva già espressamente confessato durante un’intervista rilasciata nel 2022. “Ho proposto un’idea qualche tempo fa, ma non è decollata. O meglio, non la proposi direttamente alla Warner, voglio dire, ne parlai in un’intervista e da lì prese il largo su internet“, ha dichiarato Willem Dafoe. Dopo che Jimmy Fallon gli ha chiesto di svelare qualche dettaglio in più, il quattro volte candidato ... Leggi su screenworld (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo aver interpretato Nuidis Vulko nell’universo cinematografico della DC in Aquaman,vorrebbe indossare sul grande schermo i panni di un altro personaggio dei DC Comics, ma stavolta un villain. Durante la sua apparizione al Tonight Show with Jimmy Fallon, l’attore ha svelato infatti di avere unun, cosa che aveva già espressamente confessato durante un’intervista rilasciata nel 2022. “Ho proposto un’idea qualche tempo fa, ma non è decollata. O meglio, non la proposi direttamente alla Warner, voglio dire, ne parlai in un’intervista e da lì prese il largo su internet“, ha dichiarato. Dopo che Jimmy Fallon gli ha chiesto di svelare qualche dettaglio in più, il quattro volte candidato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rebellevague : Hunter Schafer si aggiunge al cast di “AND” di Yorgos Lanthimos, che già comprende Emma Stone, Jesse Plemons, Marga… - SimonaCroisette : RT @Il_Nerdastro: Alla corte di #YorgosLanthimos. #HunterSchafer sarà nel cast di #AND, prossimo film del regista, con Emma Stone e Willem… - RBcasting : Hunter Schafer si è unita al cast del prossimo film di Yorgos Lanthimos, “And”, con Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse… - Il_Nerdastro : Alla corte di #YorgosLanthimos. #HunterSchafer sarà nel cast di #AND, prossimo film del regista, con Emma Stone e W… - SimonaCroisette : RT @Bright_Star06: Robert Pattinson allo screening del nuovo film di Willem Dafoe, Inside, a New York ieri sera! Sempre supportive nei con… -