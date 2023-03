Will Smith torna per la prima volta sul palco dopo lo schiaffo agli Oscar (Di giovedì 2 marzo 2023) Will Smith ha ritirato in pubblico il Beacon Award per la sua interpretazione in Emancipation, si è trattata della sua prima apparizione dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022. Will Smith sembrerebbe essersi lasciato alle spalle l'increscioso incidente avvenuto agli Oscar dell'anno scorso, ovvero lo schiaffo rifilato al comico Chris Rock, divenuto in breve tempo virale. L'attore è tornato per la prima volta sul palco accettando il Beacon Award per la sua interpretazione in Emancipation. A ritirare il premio assieme a lui durante la cerimonia degli African American Film Critics Association Awards c'era anche il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023)ha ritirato in pubblico il Beacon Award per la sua interpretazione in Emancipation, si è trattata della suaapparizioneloa Chris Rock2022.sembrerebbe essersi lasciato alle spalle l'increscioso incidente avvenutodell'anno scorso, ovvero lorifilato al comico Chris Rock, divenuto in breve tempo virale. L'attore èto per lasulaccettando il Beacon Award per la sua interpretazione in Emancipation. A ritirare il premio assieme a lui durante la cerimonia degli African American Film Critics Association Awards c'era anche il ...

