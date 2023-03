Will Smith, il primo discorso in pubblico dopo dopo lo schiaffo agli Oscar 2022 (VIDEO) (Di giovedì 2 marzo 2023) Will Smith è tornato ai festeggiamenti per la stagione dei premi mercoledì sera, salendo sul palco per accettare il Beacon Award agli African American Film Critics Association Awards. Nel VIDEO tiene il primo discorso pubblico a una cerimonia di premiazione dopo la polemica sugli Oscar 2022, in cui l’attore ha schiaffeggiato Chris Rock sul palco. “‘Emancipation’ was the individual most difficult film of my entire career.” Will Smith accepts the Beacon Award at the AAFCA awards ceremony. https://t.co/JI2rDIHsX8 pic.twitter.com/vR5oROfdgY — Variety (@Variety) March 2, 2023 Charmaine Bingwa, la compagna di Smith in “Emancipation”, e Gil L. Robertson, ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 2 marzo 2023)è tornato ai festeggiamenti per la stagione dei premi mercoledì sera, salendo sul palco per accettare il Beacon AwardAfrican American Film Critics Association Awards. Neltiene ila una cerimonia di premiazionela polemica sugli, in cui l’attore ha schiaffeggiato Chris Rock sul palco. “‘Emancipation’ was the individual most difficult film of my entire career.”accepts the Beacon Award at the AAFCA awards ceremony. https://t.co/JI2rDIHsX8 pic.twitter.com/vR5oROfdgY — Variety (@Variety) March 2, 2023 Charmaine Bingwa, la compagna diin “Emancipation”, e Gil L. Robertson, ...

