'Wagner nel centro di Bakhmut'. Il video di Prigozhin. Ma la Cnn smentisce

(Di giovedì 2 marzo 2023) Soldati tra le rovine issano la bandiera della milizia mercenaria. Ma l'emittente Usa ha geolocalizzato il filmato a 2 km dalla città, in una zona che era già sotto il controllo dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fabio26405960 : ?????????????? I 'musicisti' della Wagner hanno organizzato un concerto quasi nel centro di Bakhmut. ?? 'Credo che gli atta… - _GiovanniGiorgi : @luca_s_cag @dariomedct @rusembitaly Bravo, anche! Anche l'invasione del Donbass nel 2014 con Wagner, Omini Verdi… - lredl3_ : I soldati della Wagner PMC stanno girando video quasi nel centro di Bakhmut - Larisa40765958 : RT @enricofromitaly: ?????????I “musicisti” della Wagner PMC stanno girando video quasi nel centro di Bakhmut - Nicolet04458256 : RT @enricofromitaly: ?????????I “musicisti” della Wagner PMC stanno girando video quasi nel centro di Bakhmut -

Soldati tra le rovine issano la bandiera della milizia mercenaria. Ma l'emittente Usa ha geolocalizzato il filmato a 2 km dalla città, in una zona che era già sotto il controllo dei ......sollevare una bandierasulla cima di un edificio gravemente danneggiato, con uno degli uomini che impugna una chitarra, probabile riferimento al soprannome del gruppo, 'i musicisti'.post ...Se qualche serbo sostiene di aver combattuto con2023, si tratta di una menzogna, e non dovete credergli', ha detto Prigozhin citato oggi dai media a . Le sue affermazioni sono state a ...

L'annuncio di Prigozhin: "Mercenari di Wagner sono nel centro di ... La Stampa

Serghej Ryabkov alla Conferenza sul disarmo a Ginevra denuncia i rischi di uno scontro “tra potenze nucleari”: gli Usa e la Nato stanno “fomentando ulteriormente il conflitto in Ucraina e attorno” a q ...Kiev nega che la città contesa da settimane sia caduta. La rabbia di Putin per le incursioni in territorio russo: annulla un viaggio a Stavropol, ...