Volley femminile, Challenge Cup. Chieri vola in finale! Le piemontesi battono 3-1 il Suhl e affronteranno il Lugoj nella doppia sfida decisiva (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima finale conquistata in Europa per il Volley femminile italiano: a centrare l’obiettivo in Challenge Cup è stata la Reale Mutua Fenera Chieri che, dopo la bella vittoria dell’andata (0-3), ha impiegato due set per avere la certezza di superare il turno contro le tedesche del Suhl nella semifinale della terza coppa continentale in ordine di importanza, prima di vincere 3-1. In finale le piemontesi affronteranno le rumene del Lugoj che hanno avuto la meglio in rimonta delle serbe dello Jedintsvo. Pubblico delle grandi occasioni ad Asti con quasi 3500 spettatori sugli spalti a spingere le piemontesi verso la finale. Bregoli si affida a Storck titolare e per il resto schiera il sestetto tipo con Bosio in palleggio, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Prima finale conquistata in Europa per ilitaliano: a centrare l’obiettivo inCup è stata la Reale Mutua Fenerache, dopo la bella vittoria dell’andata (0-3), ha impiegato due set per avere la certezza di superare il turno contro le tedesche delsemifinale della terza coppa continentale in ordine di importanza, prima di vincere 3-1. In finale lele rumene delche hanno avuto la meglio in rimonta delle serbe dello Jedintsvo. Pubblico delle grandi occasioni ad Asti con quasi 3500 spettatori sugli spalti a spingere leverso la finale. Bregoli si affida a Storck titolare e per il resto schiera il sestetto tipo con Bosio in palleggio, ...

