Voli Covid cancellati, i voucher valgono miliardi (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel 2020, nei mesi in cui il mondo intero si apprestava a vivere i momenti più duri della pandemia, tutto si è fermato. Si sono fermati anche gli aerei che non hanno preso il volo tra un Paese e l’altro, con milioni di passeggeri rimasti a terra a causa delle restrizioni presenti in ogni Stato d’Europa e del mondo. Le compagnie, costrette a cancellare i Voli, hanno emesso rimborsi o voucher spendibili per altre tratte ai passeggeri rimasti a terra, ma ancor oggi c’è chi quei “buoni” non li ha utilizzati. E si tratta di un vero e proprio tesoretto da miliardi di euro. voucher Covid dimenticati, a quanto ammonta il tesoretto Tra febbraio e maggio 2020 sono stati migliaia gli aerei rimasti a terra a causa delle pesanti restrizioni Covid sui viaggi. In Italia, per esempio, solo alcuni ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel 2020, nei mesi in cui il mondo intero si apprestava a vivere i momenti più duri della pandemia, tutto si è fermato. Si sono fermati anche gli aerei che non hanno preso il volo tra un Paese e l’altro, con milioni di passeggeri rimasti a terra a causa delle restrizioni presenti in ogni Stato d’Europa e del mondo. Le compagnie, costrette a cancellare i, hanno emesso rimborsi ospendibili per altre tratte ai passeggeri rimasti a terra, ma ancor oggi c’è chi quei “buoni” non li ha utilizzati. E si tratta di un vero e proprio tesoretto dadi euro.dimenticati, a quanto ammonta il tesoretto Tra febbraio e maggio 2020 sono stati migliaia gli aerei rimasti a terra a causa delle pesanti restrizionisui viaggi. In Italia, per esempio, solo alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... armida_balla : RT @leonard_berberi: Le compagnie aeree europee hanno in cassa oltre 4 miliardi di euro di voucher emessi durante il #Covid e non ancora ut… - oknosureddit : Voli cancellati per il Covid, i passeggeri dimenticano di usare i voucher: valgono 4 miliardi di euro - Emiol07 : RT @leonard_berberi: Le compagnie aeree europee hanno in cassa oltre 4 miliardi di euro di voucher emessi durante il #Covid e non ancora ut… - Pauluz_88 : ?? Voli cancellati per il Covid, i passeggeri dimenticano di usare i voucher: valgono 4 miliardi di euro - leonard_berberi : Le compagnie aeree europee hanno in cassa oltre 4 miliardi di euro di voucher emessi durante il #Covid e non ancora… -