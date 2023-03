"Voleva bombardare i barconi". Rula Jebreal infanga la Meloni, la ricoprono di insulti (Di giovedì 2 marzo 2023) Rula Jebreal non poteva perdere l'occasione della tragedia al largo delle coste calabresi per infangare Giorgia Meloni. "Nel 2019 Meloni chiese di bombardare le navi dei soccorsi ai migranti. Ora il suo governo, lascia morire 63 afgani che fuggivano dei Talibani. Tra questi 1 5bambini. L'ideologia criminale del se non vogliono morire non devono partire, produrrà altre stragi", tuona la giornalista in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Ma il popolo social la inchioda: "Dove ha letto o ascoltato dire alla Meloni che avrebbe voluto 'bombardare' le navi?", si legge tra i commenti al suo post. "Questa è da interdizione perpetua dal diritto di espressione", scrive un altro, "solo due i tipi di persone pensano in questo modo di parlare: le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023)non poteva perdere l'occasione della tragedia al largo delle coste calabresi perre Giorgia. "Nel 2019chiese dile navi dei soccorsi ai migranti. Ora il suo governo, lascia morire 63 afgani che fuggivano dei Talibani. Tra questi 1 5bambini. L'ideologia criminale del se non vogliono morire non devono partire, produrrà altre stragi", tuona la giornalista in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Ma il popolo social la inchioda: "Dove ha letto o ascoltato dire allache avrebbe voluto '' le navi?", si legge tra i commenti al suo post. "Questa è da interdizione perpetua dal diritto di espressione", scrive un altro, "solo due i tipi di persone pensano in questo modo di parlare: le ...

