Vivobook Weeks | ASUS annuncia le sue imperdibili promo

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 2 marzo 2023)leofferte della, per portarsi a casa eccellenti PC adatti ad ogni tipo di utilizzo, multinazionale di Taipei,nuove e importantizioni sulla sua linea di laptop. I laptopsono compagni perfetti per chiunque ricerchi un pc performante ma che sia anche facilmente trasportabile, inoltre molti modelli offrono un design giovanile e fresco, per poter esprimere al meglio la propria personalità. Ma oltre ai laptop, il brand ha deciso di scontare anche altri prodotti, fra cui monitor, periferiche e soluzioni di connettività, tutti dispositivi progettati per offrire la massima potenza sia per chi vuole lavorare o per chi vuole ...