Viva il Bergamo Film Meeting! Viva la Cultura che proietta nuove visioni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 marzo 2023) Si è tenuta mercoledì la conferenza stampa che annuncia la 41^ edizione delMeeting. Un programma cospicuo, sempre più ricco di contenuti e multiforme, che nasce ancora una volta dalla convinzione che “un festival indipendente come il nostro abbia senso di esistere – si legge nella prima pagina della cartella stampa firmata daMeeting Onlus – perché forse può aiutare a scrollarci di dosso la polvere accumulata in questi ultimi e non facili anni e tornare a uscire di casa per raggiungere la sala di proiezione, vicina o lontana che sia”. Parole che rivelano una crisi profonda “per il calo dell’affluenza nelle sale” e denunciano poi “un sistema che in Italia non muta mai, oppresso da monopoli localistici e la mancanza di una visione di insieme…”, ma allo stesso tempo rivendicano una sorta di ...