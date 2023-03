Vittorio Feltri sulla tragedia dei migranti | «Partire è un po’ morire | state a casa vostra»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Vittorio #Feltri: 'Ma se il Pakistan e l’Aghanistan sono paesi schifosi la colpa non è degli italiani ma dei pakist… - ultimora_pol : Vittorio #Feltri: 'Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po’ morire. State a casa vostra' @ultimora_pol - espressonline : Vittorio Feltri, l’ennesimo tweet della vergogna di un uomo che non prova vergogna. Di @mauromunafo - Area51cinqueuno : RT @Misurelli77: A #Piazzapulita Italo Bocchino: Vittorio Feltri è il più grande giornalista italiano vivente... - MikFaz : RT @Misurelli77: A #Piazzapulita Italo Bocchino: Vittorio Feltri è il più grande giornalista italiano vivente... -

- Tweet disulla tragedia dei migranti a Crotone: "Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po' morire. State a casa vostra". Ovviamente si tratta di un ..."Si tratta di manifestazioni della peggiore destra, squallida violenta e squadrista, che avremmo preferito fossero consegnate ai libri di storia". "Le parole disui migranti sono ignobili, disumane, irridono il valore della vita e mancano di rispetto a neonati, bambini, donne e uomini morti solo perché cercavano una vita dignitosa. E accanto a ...Picierno (Pd): "Tweet indegno, sconcerto e vergogna". Scoppia la polemica, sui social, in merito all'ultima esternazione disu Twitter, in merito al naufragio di Cutro (Kr), in cui sono morti più di 60 migranti. "Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po' morire. State a casa ...

Tragedia migranti, Vittorio Feltri: «Partire è un po’ morire, state a casa vostra» Corriere della Sera

"Si tratta di manifestazioni della peggiore destra, squallida violenta e squadrista, che avremmo preferito fossero consegnate ai libri di storia".Immigrati Feltri. “Partire è un po’ morire… State a casa vostra”. Un tweet di Vittorio Feltri scatena la polemica. Parole indegne, secondo ...