Visita fiscale: quando è possibile dal primo giorno e cosa prevede il Polo Unico. SCHEDA PER SEGRETERIE (Di giovedì 2 marzo 2023) quando il lavoratore non può recarsi a lavoro causa malattia, deve contattare il proprio medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS. L’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia, mentre il certificato indica la prognosi e la L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023)il lavoratore non può recarsi a lavoro causa malattia, deve contattare il proprio medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS. L’attestato indica solo la prognosi, ossia ildi inizio e di fine presunta della malattia, mentre il certificato indica la prognosi e la L'articolo .

