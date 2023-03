Vietnam: Vo Van Thuong eletto nuovo Presidente (Di giovedì 2 marzo 2023) L'Assemblea nazionale del Vietnam ha eletto oggi un nuovo Presidente, Vo Van Thuong, con 487 voti a favore su 488. Thuong, 52 anni, unico candidato - nominato dal Comitato Centrale del Partito - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) L'Assemblea nazionale delhaoggi un, Vo Van, con 487 voti a favore su 488., 52 anni, unico candidato - nominato dal Comitato Centrale del Partito - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Vietnam: Vo Van Thuong eletto nuovo Presidente: Rimarrà incaricato fino al 2026 - giostabile : RT @LorenzoLamperti: Ora è ufficiale. Il Vietnam ha scelto come presidente il membro più giovane del politburo del Partito comunista https:… - LSTA_Linfer_en : /Vietnam/L(16.2N,107.8E) parliament elects /Vo/L(6.6N,16.6E) Van Thuong as new state president...… - akhetaton11 : RT @LorenzoLamperti: Ufficiale la nomina del nuovo presidente vietnamita - schiavulli : ??Strage di #Crotone: tra le vittime Shahida Raza, campionessa pachistana di hockey. ??#Vietnam: Vo Van Thuong nuovo… -