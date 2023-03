Vicenza, bambino di 7 anni muore soffocato da un palloncino (Di giovedì 2 marzo 2023) Un bambino di sette anni è morto per soffocamento a causa di un palloncino. La terribile tragedia è avvenuta venerdì scorso (24 febbraio 2023) a Motegaldella in provincia di Vicenza, ma è stata resa nota solo ora. Il piccolo, che si trovava a casa con la nonna, stava giocando con un palloncino di gomma, quando addentandolo per gioco lo avrebbe fatto scoppiare e alcuni frammenti gli sono andati in gola, ostruendo le vie aeree. Immediatamente la nonna ha avvertito i soccorsi, che dopo aver cercato di rianimare il bambino, senza esito, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo del capoluogo veneto. Una volta lì è stato ricoverato in coma: la mancanza di ossigeno al cervello aveva compromesso le funzioni vitali e due giorni dopo i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 2 marzo 2023) Undi setteè morto per soffocamento a causa di un. La terribile tragedia è avvenuta venerdì scorso (24 febbraio 2023) a Motegaldella in provincia di, ma è stata resa nota solo ora. Il piccolo, che si trovava a casa con la nonna, stava giocando con undi gomma, quando addentandolo per gioco lo avrebbe fatto scoppiare e alcuni frammenti gli sono andati in gola, ostruendo le vie aeree. Immediatamente la nonna ha avvertito i soccorsi, che dopo aver cercato di rianimare il, senza esito, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo del capoluogo veneto. Una volta lì è stato ricoverato in coma: la mancanza di ossigeno al cervello aveva compromesso le funzioni vitali e due giorni dopo i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. ...

