"Viaggi esotici verso Crotone": fa discutere l'ordinanza del gip sul naufragio di Cutro (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli scafisti descritti come "aurighi di natanti", la rotta migratoria un "Viaggio esotico alla volta di Crotone e dintorni": fa discutere l'ordinanza di convalida dell'arresto di due dei quattro sospettati di aver condotto verso le coste italiane il barcone rovesciatosi con esito disastroso al largo delle coste di Cutro. Michele Ciociola, il gip in questione, è conosciuto per lo stile esuberante che utilizza negli atti ufficiali. A suo giudizio Fami Fuat, 50enne turco, e Khalid Arslan, 25enne pakistano, devono restare in carcere per scongiurare il rischio di fuga e di reiterazione dei reati di cui sono accusati, dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al naufragio colposo fino alle lesioni. In un prologo Ciociola scrive: "Immarcescibili e sempre più opulente ...

