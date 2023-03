Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2023 ore 20:30 (Di giovedì 2 marzo 2023) Viabilità DEL 2 MARZO 2023 ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL METEO ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, SONO PREVISTE IN QUESTE ORE PRECIPITAZIONI SPARSE SULLA NOSTRA Regione, IN PARTICOLARE SUI SETTORI CENTRO-MERIDIONALI RICORDIAMO CHE IN CASO DI PIOGGIA IL LIMITE DI VELOCITÀ SCENDE A 110 KMH IN AUTOSTRADA E A 80 KMH SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA ORA LA Viabilità PERMANGONO I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE, COINVOLTE 4 VETTURE, LUNGHE CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO, IN USCITA ORA GLI EVENTI NELLA CAPITALE È IN PROGRAMMA PER DOMANI VENERDÌ 3 MARZO UNA MANIFESTAZIONE DALLE 09.30 ALLE 14.00 IL CORTEO PARTIRÀ DA PIAZZA DELLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023)DEL 2 MARZOORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL METEO ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, SONO PREVISTE IN QUESTE ORE PRECIPITAZIONI SPARSE SULLA NOSTRA, IN PARTICOLARE SUI SETTORI CENTRO-MERIDIONALI RICORDIAMO CHE IN CASO DI PIOGGIA IL LIMITE DI VELOCITÀ SCENDE A 110 KMH IN AUTOSTRADA E A 80 KMH SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA ORA LAPERMANGONO I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE, COINVOLTE 4 VETTURE, LUNGHE CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO, IN USCITA ORA GLI EVENTI NELLA CAPITALE È IN PROGRAMMA PER DOMANI VENERDÌ 3 MARZO UNA MANIFESTAZIONE DALLE 09.30 ALLE 14.00 IL CORTEO PARTIRÀ DA PIAZZA DELLA ...

