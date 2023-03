Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2023 ore 18:15 (Di giovedì 2 marzo 2023) Viabilità DEL 2 MARZO 2023 ORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO TRA IL RACCORDO E VIA DEL PRATO DELLA CORTE, NEI DUE SENSI DI MARCIA DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CODE A TRATTI SULLA Roma-FIUMICINO DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI A TOR CERVARA, NEI DUE CASI IN USCITA TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI DA VIA VALDAGNO AL RACCORDO, IN USCITA SULLA SALARIA CODE DALL’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023)DEL 2 MARZOORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFORTI DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO TRA IL RACCORDO E VIA DEL PRATO DELLA CORTE, NEI DUE SENSI DI MARCIA DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CODE A TRATTI SULLA-FIUMICINO DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI A TOR CERVARA, NEI DUE CASI IN USCITA TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI DA VIA VALDAGNO AL RACCORDO, IN USCITA SULLA SALARIA CODE DALL’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI ...

