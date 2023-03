Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2023 ore 17:45 (Di giovedì 2 marzo 2023) Viabilità DEL 2 MARZO 2023 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL METEO ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, SONO PREVISTE PER LA GIORNATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE PRECIPITAZIONI SPARSE SULLA NOSTRA Regione, IN PARTICOLARE SUI SETTORI CENTRO MERIDIONALI RICORDIAMO CHE IN CASO DI PIOGGIA IL LIMITE DI VELOCITÀ SCENDE A 110 KMH IN AUTOSTRADA E A 80 KMH SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA ORA LA Viabilità UN INCIDENTE SULA CASSIA VEIENTANA è LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL PRATO DELLA CORTE, NEI DUE SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA TRA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023)DEL 2 MARZOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL METEO ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, SONO PREVISTE PER LA GIORNATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE PRECIPITAZIONI SPARSE SULLA NOSTRA, IN PARTICOLARE SUI SETTORI CENTRO MERIDIONALI RICORDIAMO CHE IN CASO DI PIOGGIA IL LIMITE DI VELOCITÀ SCENDE A 110 KMH IN AUTOSTRADA E A 80 KMH SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA ORA LAUN INCIDENTE SULA CASSIA VEIENTANA è LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL PRATO DELLA CORTE, NEI DUE SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA TRA ...

