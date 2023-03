Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2023 ore 11:30 (Di giovedì 2 marzo 2023) Viabilità DEL 2 MARZO2023 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’APPIA IN PROVINCIA DI LATINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TOR TRE PONTI BORGOFAITI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE ALTEZZA ARDEATINA CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA A24 NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA DIRAMATA L’ALLERTA METEO PER OGGI 2 MARZO CON PRECIPITAZIONI SPARSE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. PRESTARE ATTENZIONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023)DEL 2 MARZOORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’APPIA IN PROVINCIA DI LATINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TOR TRE PONTI BORGOFAITI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE ALTEZZA ARDEATINA CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA A24 NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA DIRAMATA L’ALLERTA METEO PER OGGI 2 MARZO CON PRECIPITAZIONI SPARSE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. PRESTARE ATTENZIONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral

