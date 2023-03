Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2023 ore 07:30 (Di giovedì 2 marzo 2023) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2023 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A RACCORDO VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA E SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023)DEL 28 FEBBRAIOORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A RACCORDO VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domenica si correrà la mezza maratona Roma-Ostia: ecco il piano mobilità. Partenza… - EstebBeltramino : Roma: conclusi lavori viabilità viale Tiziano e via Flaminia #motori - solomotori : Roma: conclusi lavori viabilità viale Tiziano e via Flaminia - AlePizzuti : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Venerdì mattina manifestazione per il clima: corteo da piazza della Repubblica a San Giov… - romamobilita : #Roma #viabilità Rinnovata l'ordinanza che conferma le limitazioni, in nuova Fascia Verde, per veicoli più inquinan… -

Roma: viabilità, conclusi lavori viale Tiziano e via Flaminia, segnaletica più luminosa 'Procediamo spediti con i lavori di riqualificazione della Grande viabilità della Capitale. In tutti i Municipi di Roma stiamo portando avanti cantieri importanti per la messa in sicurezza delle ... Mobilità Roma - Segnalini: "Conclusi lavori in Viale Tiziano e via Flaminia, segnaletica più luminosa" "Procediamo spediti con i lavori di riqualificazione della Grande viabilità della Capitale. In tutti i Municipi di Roma stiamo portando avanti cantieri importanti per la messa in sicurezza delle ... Viabilità, conclusi lavori viale Tiziano e via Flaminia "Procediamo spediti con i lavori di riqualificazione della Grande viabilità della Capitale. In tutti i Municipi di Roma stiamo portando avanti cantieri importanti per la messa in sicurezza delle ... 'Procediamo spediti con i lavori di riqualificazione della Grandedella Capitale. In tutti i Municipi distiamo portando avanti cantieri importanti per la messa in sicurezza delle ..."Procediamo spediti con i lavori di riqualificazione della Grandedella Capitale. In tutti i Municipi distiamo portando avanti cantieri importanti per la messa in sicurezza delle ..."Procediamo spediti con i lavori di riqualificazione della Grandedella Capitale. In tutti i Municipi distiamo portando avanti cantieri importanti per la messa in sicurezza delle ... Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2023 ore 09:15 ... RomaDailyNews