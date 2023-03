Via col vento: nello script originale erano presenti scene violente e disturbanti (Di giovedì 2 marzo 2023) A quanto pare, nello script originale della pellicola erano presenti delle scene davvero disturbanti poi eliminate in fase di riprese. Un copione delle riprese di Via col vento ha rivelato come la produzione dell'amato ma anche controverso film del 1939, fosse stata contraddistinta da una "guerra" interna sulla rappresentazione della schiavitù. Il kolossal di Victor Fleming - ambientato sullo sfondo della Guerra Civile e della Ricostruzione - è stato a lungo criticato per l'asetticità con cui tratta la schiavitù, con la HBO Max che, in una nuova dichiarazione di non responsabilità, ha affermato di "negare gli orrori della schiavitù, così come i suoi retaggi di disuguaglianza razziale" nel celebre disclaimer aggiunto alla versione digitale del film. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023) A quanto pare,della pellicoladelledavveropoi eliminate in fase di riprese. Un copione delle riprese di Via colha rivelato come la produzione dell'amato ma anche controverso film del 1939, fosse stata contraddistinta da una "guerra" interna sulla rappresentazione della schiavitù. Il kolossal di Victor Fleming - ambientato sullo sfondo della Guerra Civile e della Ricostruzione - è stato a lungo criticato per l'asetticità con cui tratta la schiavitù, con la HBO Max che, in una nuova dichiarazione di non responsabilità, ha affermato di "negare gli orrori della schiavitù, così come i suoi retaggi di disuguaglianza razziale" nel celebre disclaimer aggiunto alla versione digitale del film. ...

