Via alle cause contro Trump, nessuna immunità per l'assalto del 6 gennaio (Di giovedì 2 marzo 2023) Ancora polemiche contro Donald Trump sul caso dell'assalto del 6 gennaio. L'ex presidente degli Stati Uniti può essere chiamato a rispondere di fronte a un tribunale delle azioni commesse dai suoi sostenitori durante l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Così il dipartimento di Giustizia ha dato luce verde al ricorso presentato da due agenti della Capitol Police, sostenuti da 11 deputati democratici, che chiedono risarcimenti all'ex presidente per le ferite e i danni psicologici provocati dalla rivolta. Trump ha sostenuto di essere protetto dal ricorso dall'immunità conferita ad un presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Ma l'ufficio per le cause civili del dipartimento di Giustizia ha espresso un parere ...

