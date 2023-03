(Di giovedì 2 marzo 2023) "Sono state tre giornate positive di test, però è adesso, in gara, che conterà". Maxnon può certo smentire l'evidenza , che dice di una Red Bullparsa in Bahrain immediatamente veloce,...

"Sono state tre giornate positive di test, però è adesso, in gara, che conterà". Maxnon può certo smentire l'evidenza , che dice di una Red Bull RB19 parsa in Bahrain immediatamente veloce, bilanciata e affidabile. Eppure, anche nel box del team di Milton Keynes c'è l' ...Leclerc si sente pronto per sfidare, alla vigilia della prima corsa dell'anno in Bahrain,... i tempi sul giro si alzeranno inesorabilmente, rendendoraggiungere il limite. Una ...E' l'uomo giusto al momento giusto e nel posto giusto Rispostaa marzo, ne sapremo di ... il rischio di togliersi punti a vicenda e di favorire ancora Max, che sa di partire ...

Verstappen, impossibile nascondersi e la RB19 piace anche a Perez Autosprint.it

I due piloti Red Bull guardano al week end del GP del Bahrain da una posizione di forza espressa nei test. La RB19 è bilanciata, veloce e già a punto dopo pochi giorni di prove ...Max Verstappen spaventa i tifosi, a quanto pare la sua esperienza in Formula1 è destinata a terminare a breve, dichiarazioni scioccanti dell'olandese!