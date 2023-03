Vergine (Di giovedì 2 marzo 2023) Secondo l’azienda statunitense Pantone, il colore del 2023 è il Viva Magenta. Per come la vedo io, , nei prossimi dieci mesi sarà la tua tonalità fortunata e il tuo pigmento guida. L’arredatrice Amber Guyton lo descrive come “una... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 2 marzo 2023) Secondo l’azienda statunitense Pantone, il colore del 2023 è il Viva Magenta. Per come la vedo io, , nei prossimi dieci mesi sarà la tua tonalità fortunata e il tuo pigmento guida. L’arredatrice Amber Guyton lo descrive come “una... Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UffiziGalleries : Un'elegante architettura affacciata sull'acqua. Un paesaggio roccioso. In un'atmosfera rarefatta, figure di santi,… - MarcG_69 : RT @GiuseppePiu1: @domenicosaretto @Annuccell @redellerose @AldinaConsolini @AlessandroA81 @Liberocip @MioWid @MarcG_69 @angelacars @magibi… - figliadellalba : E infatti io e il mio ragazzo siamo vergine e scorpione, chi come noi - Cyberteatro : Stiv : Per l’occasione sgozzeremo il gallo più grosso, gli strapperemo il cuore. La sposa è vergine ed è chiusa in un castello, in catene. - lanuovaBQ : #santodelgiorno Il suo amore per Dio era nutrito dalle ore trascorse ad adorare il Santissimo Sacramento, dai digiu… -