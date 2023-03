Ventenne sbranata dei cani in Calabria | il papà | temo che alla fine non ci sarà condanna

(Di giovedì 2 marzo 2023) Alfio Cavro, padre di Simona: ho saputo della richiesta del pm, 15 anni al pastore, da un vicino ma non seguo il processo. Non mi sono costituito parte civile perché non voglio ...

È quanto ha chiesto la Procura di Catanzaro per Pietro Rossomanno (46 anni), l'allevatore di Satriano (Catanzaro) accusato della morte di Simona Cavallaro, la ventenne sbranata il 26 agosto 2021 da cani.

Ventenne sbranata dei cani in Calabria, il papà: temo che alla fine ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il pm Irene Crea ha invocato 8 mesi di reclusione per l'altro imputato, giudicato con rito abbreviato. L'udienza è stata aggiornata a maggio