Vent’anni fa il sacrificio dell’agente Petri, vittima delle Br. Meloni: “Mai più violenza politica” (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 2 marzo del 2003, le Nuove Brigate Rosse uccisero il sovrintendente capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, impegnato insieme a due colleghi nel servizio di “scorta viaggiatori” su un treno della tratta Roma- Firenze. In prossimità della stazione di Castiglion Fiorentino, durante alcuni controlli, chiese i documenti ad un uomo e ad una donna, accorgendosi subito che erano falsi. Si trattava dei terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce. Galesi puntò l’arma al collo di Petri e sparò. Il collega del sovrintendente, Bruno Fortunato, rispose al fuoco e colpì Galesi, che successivamente morì in ospedale. Fortunato, ferito, riuscì ad arrestare Lioce, poi condannata all’ergastolo. Dal materiale rinvenuto sul treno e nella borsa della donna, gli investigatori riuscirono a ricostruire l’organico ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 2 marzo del 2003, le Nuove Brigate Rosse uccisero il sovrintendente capo della Polizia di Stato Emanuele, impegnato insieme a due colleghi nel servizio di “scorta viaggiatori” su un treno della tratta Roma- Firenze. In prossimità della stazione di Castiglion Fiorentino, durante alcuni controlli, chiese i documenti ad un uomo e ad una donna, accorgendosi subito che erano falsi. Si trattava dei terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce. Galesi puntò l’arma al collo die sparò. Il collega del sovrintendente, Bruno Fortunato, rispose al fuoco e colpì Galesi, che successivamente morì in ospedale. Fortunato, ferito, riuscì ad arrestare Lioce, poi condannata all’ergastolo. Dal materiale rinvenuto sul treno e nella borsa della donna, gli investigatori riuscirono a ricostruire l’organico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Vent’anni fa il sacrificio dell’agente Petri, vittima delle Br. Meloni: “Mai più violenza politica”… - silvia97450212 : RT @Alicissimaaa: #PaoloDiNella non è arrivato a compiere vent’anni perché è stato ammazzato come un cane. 40 anni dopo, la corona del Com… - bonnigraph : RT @Alicissimaaa: #PaoloDiNella non è arrivato a compiere vent’anni perché è stato ammazzato come un cane. 40 anni dopo, la corona del Com… - gianfrancomanco : RT @Alicissimaaa: #PaoloDiNella non è arrivato a compiere vent’anni perché è stato ammazzato come un cane. 40 anni dopo, la corona del Com… - GiordanoSottosa : RT @Alicissimaaa: #PaoloDiNella non è arrivato a compiere vent’anni perché è stato ammazzato come un cane. 40 anni dopo, la corona del Com… -

Il delitto dell'agente Petri: dal blitz sul treno iniziò la fine delle nuove Br Sono passati vent'anni da quel giorno e senza lo scrupolo di Petri, il suo sacrificio, e il coraggio dei colleghi la stagione di sangue degli omicidi dei giuslavoristi Massimo D'Antona e Marco Biagi ... Da sei mesi offre lavoro a mille e cinquecento euro al mese ma non trova nessuno ... soprattutto ora che la sua attività, dopo anni di sacrificio, è ...anche su Internet e ci siamo trovati di fronte un uomo di 50 anni ... Quindici o vent'anni fa tutto ciò non si verificava: le famiglie ... Aumento Irpef, tutte le opposizioni votano contro. Fdi e Lega: "Vergogna" 'Chiediamo un piccolo sacrificio - è l'osservazione di Andrea Fossati (capogruppo Pd) - per salvaguardare i servizi e migliorarli. La macchina comunale ha le ruote sgonfie. Vent'anni fa erano oltre ... Sono passatida quel giorno e senza lo scrupolo di Petri, il suo, e il coraggio dei colleghi la stagione di sangue degli omicidi dei giuslavoristi Massimo D'Antona e Marco Biagi ...... soprattutto ora che la sua attività, dopodi, è ...anche su Internet e ci siamo trovati di fronte un uomo di 50... Quindici ofa tutto ciò non si verificava: le famiglie ...'Chiediamo un piccolo- è l'osservazione di Andrea Fossati (capogruppo Pd) - per salvaguardare i servizi e migliorarli. La macchina comunale ha le ruote sgonfie.fa erano oltre ... Il sacrificio di Petri vent’anni fa: i ricordi LA NAZIONE